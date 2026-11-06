BPER Banca, acquistate 2,52 milioni di azioni proprie dal 30 ottobre al 5 novembre

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato su Euronext Milan, dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, complessivamente 2.520.000 azioni ordinarie a un prezzo medio ponderato di 13,2723 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma comunicato il 6 agosto e avviato il 2 settembre 2026. Il programma attua l'autorizzazione dell'assemblea del 23 aprile 2026.



Le operazioni sono state eseguite da Equita SIM. Dall'avvio del programma al 5 novembre la banca ha acquistato in tutto 25.707.122 azioni, pari a circa l'1,22% del capitale sociale, a un prezzo medio di 13,7132 euro per azione.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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