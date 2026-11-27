Edison, Moody's conferma il rating Baa3 con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating a lungo termine di Edison a Baa3, con outlook stabile.



La valutazione dell'agenzia - riporta un comunicato - riflette la solidità del profilo finanziario di Edison, il suo posizionamento tra le maggiori società integrate di energia elettrica e gas in Italia e la sua strategia di investimento in attività a basso rischio, quali la produzione di energia elettrica regolata.



Tale rating tiene conto anche del fatto che Edison fa parte del Gruppo Électricité de France (EDF, Baa1, outlook stabile).

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