ASPI, Moody’s conferma rating Baa3 e l'outlook resta stabile

(Teleborsa) - L'agenzia Moody's ha oggi confermato i rating Baa3 di Autostrade per l’Italia e assegnato alla società un Issuer Rating Baa3. L’outlook resta stabile.



Le motivazioni del rating

L'azione di rating odierna - spiega Moody's - riflette la solida performance operativa di ASPI, i solidi parametri finanziari, la forte liquidità e la prudente politica finanziaria, che garantiscono flessibilità finanziaria in un contesto di continua incertezza normativa. L'agenzia prevede che il rapporto tra fondi operativi (FFO) e debito si mantenga intorno al 15% fino al 2028, al di sopra della guidance per il rating Baa3, e che il rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR) si mantenga intorno a 1,5x-1,6x nello stesso periodo.



La performance operativa di ASPI rimane stabile nonostante il calo del traffico. Nei primi 10 mesi del 2026, il traffico sulla rete di ASPI è diminuito dello 0,7%, a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e, a ottobre, delle proteste sociali e dei blocchi stradali in tutta Italia.



Ciononostante, l'aumento medio dei pedaggi dell'1,5% applicato a partire da gennaio 2026 e una composizione favorevole del traffico hanno sostenuto i ricavi da pedaggio. Nei primi nove mesi del 2026, l'EBITDA di ASPI è aumentato del 2,9% raggiungendo i 2.164 milioni di euro. L'agenzia prevede una crescita dell'EBITDA di circa l'1%-2% nel 2027, sostenuta da una modesta crescita del traffico, che riflette in linea di massima le condizioni macroeconomiche in Italia, e da aumenti tariffari legati all'inflazione prevista.



Le ragioni dell'outlook

L'outlook stabile riflette la aspettativa dell'agenzia che ASPI mantenga una performance operativa stabile e un solido profilo finanziario. Sebbene l'approvazione del nuovo EFP rimanga incerta, Moody's prevede che le politiche finanziarie e la gestione della liquidità di ASPI continueranno a supportare la sua qualità creditizia complessiva.

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