Francoforte: acquisti a mani basse su Salzgitter
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salzgitter, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di acciaio e tubi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,72 Euro con area di resistenza individuata a quota 44,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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