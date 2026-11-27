Francoforte: acquisti a mani basse su Salzgitter

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salzgitter , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico del produttore di acciaio e tubi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,72 Euro con area di resistenza individuata a quota 44,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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