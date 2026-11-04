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Salzgitter, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Salzgitter, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
Seduta decisamente positiva per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che tratta in rialzo del 5,75%.
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