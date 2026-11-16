Milano 11:52
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Francoforte: in calo Salzgitter

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Salzgitter
Ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che presenta una flessione del 2,06%.
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