Francoforte: balza in avanti Aurubis

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di rame , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,26%.



L'andamento di Aurubis nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della big europea del rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 113,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 114,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 112,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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