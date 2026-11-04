Milano 14:34
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Dow Jones 3-nov
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Londra 14:34
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Francoforte 14:34
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In evidenza Aurubis sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Aurubis sul listino di Francoforte
Ottima performance per il produttore tedesco di rame, che scambia in rialzo del 5,93%.
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