Francoforte: balza in avanti Aurubis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di rame, in guadagno del 2,67% sui valori precedenti.
Il movimento di Aurubis, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico della big europea del rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 139,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 135,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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