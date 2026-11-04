Francoforte: balza in avanti Aurubis

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di rame , in guadagno del 2,67% sui valori precedenti.



Il movimento di Aurubis , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico della big europea del rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 137,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 139,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 135,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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