Francoforte: calo per Commerzbank
(Teleborsa) - Pressione sulla banca tedesca, che tratta con una perdita dell'1,80%.
La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```