Francoforte: calo per Commerzbank

(Teleborsa) - Pressione sulla banca tedesca , che tratta con una perdita dell'1,80%.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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