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Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank
Apprezzabile rialzo per la banca tedesca, in guadagno del 3,74% sui valori precedenti.
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