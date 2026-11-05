Francoforte: in calo Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca , che passa di mano con un calo dell'1,93%.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 39,66 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 38,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 40,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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