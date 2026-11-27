Francoforte: luce verde per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che mostra una salita bruciante del 5,05% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,86%, rispetto a -0,04% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 813,8 Euro, mentre i supporti sono stimati a 788,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 839,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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