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Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG
Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 2,50%.
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