Generali, JPMorgan alza target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - JPMorgan ha alzato il target price su Generali a 48 euro dai precedenti 46 euro, confermando il giudizio "Neutral" sul titolo del Leone di Trieste.



All'interno dello stesso report sul settore assicurativo europeo, il broker statunitense ha rivisto valutazioni e prezzi obiettivo su diversi gruppi del comparto. Tra le promozioni spicca Sampo , portata a "overweight" da "neutral" con target price alzato a 12 euro da 10,50 euro. In direzione opposta, JPMorgan ha tagliato Aviva a "neutral" da "overweight", con target price a 815 pence.



Il broker ha inoltre alzato i target price su AXA (a 56 euro da 52, "overweight"), Ageas (a 95 euro da 90, "overweight"), ASR Nederland (a 95 euro da 90, "overweight") e NN Group (a 100 euro da 95, "overweight"). ASR Nederland e NN Group sono state anche inserite nella lista "positive catalyst watch", che segnala l'attesa di catalizzatori positivi nel breve termine.



Infine, JPMorgan ha ripreso la copertura di Zurich con giudizio "neutral" e target price di 670 franchi svizzeri.

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