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Technoprobe, gli analisti rivedono i target price all'indomani dei conti

Finanza, Consensus
Technoprobe, gli analisti rivedono i target price all'indomani dei conti
(Teleborsa) - Arrivano i primi giudizi degli analisti su Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, dopo che ieri sera ha pubblicato i risultati dei primi 9 mesi.

Mediobanca mantiene la raccomandazione "Neutral" e alza il target price da 24,60 a 26,50 euro per azione, JPMorgan mantiene la raccomandazione "Overweight" e riduce il target price da 45 a 38 euro per azione, Deutsche Bank mantiene la raccomandazione "Buy" e riduce il target price da 50 a 45 euro per azione.
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