Technoprobe, gli analisti rivedono i target price all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Arrivano i primi giudizi degli analisti
su Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, dopo che ieri sera ha pubblicato
i risultati dei primi 9 mesi.Mediobanca
mantiene la raccomandazione "Neutral" e alza il target price da 24,60 a 26,50 euro per azione, JPMorgan
mantiene la raccomandazione "Overweight" e riduce il target price da 45 a 38 euro per azione, Deutsche Bank
mantiene la raccomandazione "Buy" e riduce il target price da 50 a 45 euro per azione.