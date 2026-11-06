MPS, Generali spinge il contributo delle partecipazioni: +15,8% a 529 milioni

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 la voce dividendi, proventi simili e utili delle partecipazioni di Banca MPS è salita del 15,8% a 529 milioni di euro, da 457 milioni. La crescita è dovuta soprattutto al maggiore contributo della partecipazione in Generali . Nel terzo trimestre la voce è stata di 197 milioni, 11,7 milioni in più rispetto al trimestre precedente, grazie alle partecipate assicurative, in particolare Generali.

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