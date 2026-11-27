Giglio.com, il deputy CEO Vincenzo Troia assume incarico di investor relator
(Teleborsa) - Giglio.com, azienda attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale, comunica che, a far data da oggi, l’incarico di investor relator è stato conferito a Vincenzo Troia, attuale Deputy CEO della società.
Troia subentra a Laura Favaretto, già chief financial officer, la quale cesserà il proprio rapporto per intraprendere un nuovo e differente percorso professionale.
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