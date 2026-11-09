Neosperience, dimissioni Patella riguardano solo l’incarico di Investor Relator ad interim
Mantiene la carica di amministratore delegato
(Teleborsa) - Neosperience, facendo seguito a quanto comunicato il 6 novembre scorso, relativo alle dimissioni di Michele Patella, precisa che esse riguardano esclusivamente l'incarico di investor relator, ricoperto ad interim.
La società conferma, pertanto, che Patella mantiene la carica di amministratore delegato della società.
Il consiglio di amministrazione sarà regolarmente convocato per adottare le opportune iniziative.
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