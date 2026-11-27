GPI, ok del CdA a prestito obbligazionario da 40 milioni durata 6 anni

Approvata anche la risoluzione consensuale con Di Santo

(Teleborsa) - Il CdA di GPI ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non garantito senior unsecured per complessivi 40.000.000 di euro, della durata di 6 anni.



I proventi dell'operazione saranno utilizzati per il pagamento di imposte, costi e spese sostenuti dalla società in relazione all'emissione del prestito obbligazionario e per finanziare il piano di investimenti della società e per scopi aziendali generali.



Il prestito obbligazionario sarà emesso alla pari (100% del valore nominale) e scadrà dopo 6 anni dalla data di emissione. Il saggio degli interessi applicabile ai titoli del prestito obbligazionario sarà variabile e pari alla somma tra l’Euribor 6 mesi e il margine applicabile. Nel regolamento del prestito obbligazionario sarà prevista una clausola standard di zero floor che si applicherà all'Euribor ovvero al saggio di interessi.



Il margine applicabile sarà pari a 2,85% per annum, fermo restando che il margine potrà subire una variazione in aumento (step-up) o in diminuzione (step-down) fino a 0,05% al rispetto/mancato rispetto di taluni indicatori cd. KPI ESG (Key Performance Indicators - Envinromental, Social, Governance).



Risoluzione consensuale con Andrea Di Santo

Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 12 novembre, il CdA ha preso formalmente atto delle dimissioni rassegnate dal

consigliere e amministratore delegato Andrea Di Santo dalle cariche consiliari ricoperte nella società con decorrenza e efficacia dal 30 novembre prossimo e ha approvato l’accordo sottoscritto dalle parti lo scorso 12 novembre inerente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale.



Ai sensi dell’accordo, la società e Andrea Di Santo hanno concordato di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dirigenziale in essere a partire dal prossimo 31 dicembre (ultimo giorno di rapporto), tuttavia con esonero immediato dalla prestazione lavorativa.

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