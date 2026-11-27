Lettura rialzista per TAG Immobilien

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Effervescente il gruppo immobiliare residenziale , tra i componenti del MDAX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,68%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 11,88 Euro, con stop loss calcolato a quota 10,75 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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