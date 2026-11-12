Francoforte: positiva la giornata per TAG Immobilien
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo immobiliare residenziale, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
Il movimento di TAG Immobilien, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Le implicazioni di medio periodo della società tedesca di gestione immobiliare confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 11,69 Euro con primo supporto visto a 11,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 11,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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