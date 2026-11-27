Londra: luce verde per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,94%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Metlen Energy & Metals rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Metlen Energy & Metals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,84 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42,14. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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