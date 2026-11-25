Londra: calo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Pressione sulla holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che tratta con una perdita del 2,42%.



L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Metlen Energy & Metals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,38 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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