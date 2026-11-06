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Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, in guadagno del 2,78% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Metlen Energy & Metals, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Metlen Energy & Metals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 45 Euro. Prima resistenza a 46,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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