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Madrid: scambi in forte rialzo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in forte rialzo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Rialzo per il gruppo farmaceutico spagnolo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,39%.
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