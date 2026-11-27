Milano continua a guidare un'Europa positiva

(Teleborsa) - Le borse europee proseguono all'insegna del denaro ancora trainate da Piazza Affari.



La performance continua nel complesso a beneficiare del ritrovato ottimismo sul settore tech sebbene gli investitori restino cauti sulle prospettive dell'intelligenza artificiale. Cautela alimentata anche dalla notizia che due aziende cinesi hanno installato i potenti semiconduttori Blackwell di Nvidia in un data center di Shanghai collegato ad Alice Huang, la donna al centro della controversia che ha coinvolto il produttore di chip statunitense.



Resta monitorato anche il petrolio che risale dopo la notizia di un nuovo attacco alla raffineria saudita di Jazan, che minaccia la ripresa dell'export di greggio dell'area proprio mentre il traffico a Hormuz è in aumento. L'attenzione è ora sul weekend, quando l'Opec+ si riunirà per definire l'offerta 2027.



I dati macro

Peggiora più delle attese la fiducia dell'economia di Eurolandia a novembre. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 95,8 punti, rispetto ai 96,5 punti del mese precedente e risulta anche al di sotto dei 97,2 attesi dal mercato. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea a 96,9 punti (-0,6 punti).



In Italia, l'ISTAT stima a settembre che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,0% in valore e del 3,3% in volume. Su base tendenziale, il dato, corretto per gli effetti di calendario, registra una crescita in valore (+5,6%) e un calo in volume (-1,8%).



Forex, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Giornata di forti guadagni per l' oro , che segna un rialzo del 2,91%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,21%.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.



Gli indici

Tra le principali Borse europee piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,58%, composta Londra , che cresce di un modesto +0,63%, e sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato +0,18%.



A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,61%), che raggiunge i 49.140 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share , che con il suo +1,61% avanza a quota 51.810 punti.



Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,86%); come pure, positivo il FTSE Italia Star (+1,07%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Fincantieri , che mostra un forte incremento del 6,46%.



Buoni spunti su Unicredit , che mostra un ampio vantaggio del 3,48%.



Ben impostata Technoprobe , che mostra un incremento del 3,13%.



Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio del 2,94%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari , che ottiene -0,94%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tamburi (+3,48%), Gens Aurea (+3,22%), Webuild (+2,93%) e Danieli (+2,66%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE A , che ottiene -2,34%.



Discesa modesta per MFE B , che cede un piccolo -1,45%.



Pensosa Juventus , con un calo frazionale dell'1,41%.



Tentenna Philogen , con un modesto ribasso dell'1,13%.

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