Monopattini, l'Ivass avvia il monitoraggio semestrale su polizze e sinistri

Assoutenti: "Si faccia luce sui costi"

(Teleborsa) - L'Ivass ha avviato la rilevazione "Monop" sulle coperture assicurative e sui sinistri dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il monitoraggio, previsto dalla circolare del Mimit del 24 aprile 2026, nasce dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, che dal 16 luglio 2026 impone alle compagnie anche l'obbligo a contrarre.



La circolare ha previsto un periodo transitorio non inferiore a due anni, in attesa di un forfait specifico e della piena operatività del risarcimento diretto, per verificare i costi effettivi dei sinistri. I dati serviranno a produrre statistiche sul mercato, monitorare premi e caratteristiche delle polizze, analizzare frequenza e costi dei sinistri e definire in futuro un forfait nazionale.



La rilevazione è rivolta alle imprese con sede in Italia, alle rappresentanze Ue e alle rappresentanze di Stati terzi che esercitano il ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) e che hanno emesso polizze o gestito sinistri per monopattini. Le segnalazioni, tramite la piattaforma Infostat, sono articolate in due parti: polizze (con premi e caratteristiche) e sinistri, compresi quelli gestiti per il Fondo di garanzia vittime della strada, esclusi quelli Uci. Devono segnalare le compagnie dei veicoli con responsabilità, totale o parziale dal 25% in su, in sinistri con almeno un monopattino.



La cadenza è semestrale, con dati al 30 giugno e al 31 dicembre. La prima rilevazione si riferisce al 31 dicembre 2026 e va trasmessa entro il 31 marzo 2027; poi il 31 luglio (dati al 30 giugno) e il 15 febbraio (dati al 31 dicembre).



Assoutenti: "Mercato opaco"



Per Assoutenti ha accolto con favore l'avvio del monitoraggio, "elemento indispensabile per comprendere le dinamiche di un mercato che interessa migliaia di cittadini". "Il monitoraggio avviato dall'Ivass è un atto dovuto previsto dal Mimit che permetterà di conoscere i reali costi delle polizze applicati dalle compagnie di assicurazioni", afferma il presidente Gabriele Melluso. "Ora occorre garantire la massima trasparenza su un mercato oggi ancora opaco e sull'andamento delle tariffe praticate ai proprietari di monopattini, considerato che l'obbligo assicurativo ha determinato una impennata dei prezzi per tale tipologia di polizza".

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