Italian Insurtech Summit 2026: dieci workshop sulle nuove frontiere dell'innovazione assicurativa

Il 19 e 20 novembre al Milano LUISS Hub, focus su AI, pagamenti digitali, identità elettronica e dati applicati al settore assicurativo

(Teleborsa) - L’Italian Insurtech Summit 2026, organizzato da IIA il 19 e 20 novembre al Milano LUISS Hub, punta su un approccio concreto all’innovazione assicurativa attraverso dieci workshop di un’ora. Aziende tecnologiche di primo piano presenteranno soluzioni, casi applicativi e demo dal vivo, favorendo il confronto diretto con gli operatori del settore.



Pagamenti, identità digitale e compliance



Dai pagamenti digitali all'identità elettronica, i workshop approfondiranno alcune tecnologie che stanno trasformando l’operatività delle compagnie. Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, illustrerà soluzioni per semplificare la raccolta dei premi e velocizzare la liquidazione dei sinistri attraverso indennizzi in tempo reale, mentre Intesi Group, specializzata in identità digitale e servizi fiduciari, approfondirà invece come l'identificazione elettronica possa rendere più rapida e sicura la sottoscrizione delle polizze. SHARE approfondirà l'applicazione del Regolamento DORA nel settore assicurativo, presentando un approccio condiviso tra compagnie e fornitori tecnologici per semplificare la raccolta delle informazioni e la gestione degli adempimenti normativi attraverso formati standardizzati e clausole contrattuali modello.



Intelligenza Artificiale



Ampio spazio sarà dedicato all'intelligenza artificiale, con applicazioni che spaziano dalla distribuzione assicurativa alla gestione dei sinistri. Salesforce, insieme a Groupama Assicurazioni, presenterà SofIA, l'assistente AI già utilizzato dalla compagnia a supporto delle reti distributive, con una dimostrazione dal vivo. expert.ai approfondirà l'utilizzo dell'AI nei processi di sottoscrizione e gestione dei sinistri, con un focus sulla tracciabilità delle decisioni automatizzate. S2E, invece, insieme a CNP Assicura, illustrerà casi d'uso degli agenti intelligenti nei processi assicurativi, tra automazione e controllo umano. Humans.tech affronterà il tema della sostenibilità economica e della scalabilità delle soluzioni AI, mentre Datapizza mostrerà come sviluppare sistemi di agenti intelligenti integrati, anche per la consultazione e il confronto dei prodotti assicurativi.



Dati e assistenza clienti



Dalla mobilità connessa all'assistenza clienti gli approfondimenti riguarderanno l’utilizzo dei dati e l’evoluzione della relazione con gli assicurati. Targa Telematics, specializzata in soluzioni IoT per la mobilità, approfondirà l'utilizzo dei dati provenienti dai veicoli connessi per valutare i rischi nell'RC Auto, individuare possibili frodi e ricostruire la dinamica degli incidenti. indigo.ai, società specializzata in AI conversazionale, presenterà applicazioni degli agenti intelligenti nell'assistenza clienti, dalla preapertura dei sinistri alla verifica documentale, fino al supporto ai liquidatori.



"L’Italian Insurtech Summit continua a evolversi insieme al settore assicurativo, con l’obiettivo di affiancare al confronto sui grandi temi dell’innovazione occasioni sempre più concrete di approfondimento", dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association. "Con questi dieci workshop vogliamo offrire agli operatori l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie e soluzioni che stanno già trasformando i processi assicurativi, favorendo la condivisione di esperienze e competenze utili ad accompagnare l’evoluzione del settore".



I workshop si inseriscono nel programma della settima edizione dell’Italian Insurtech Summit, intitolata "Protection Highways", ampliando le occasioni di approfondimento e confronto tra compagnie, intermediari e aziende tecnologiche.



La partecipazione ai workshop è riservata a un numero limitato di persone e prevede una registrazione dedicata, che comprende anche l'accesso all'Italian Insurtech Summit 2026.





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