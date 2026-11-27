New York: andamento laterale per GoDaddy

(Teleborsa) - Andamento piatto per la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che mostra una variazione percentuale pari a -1,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GoDaddy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo studio di GoDaddy presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 101,4 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 105,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 99,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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