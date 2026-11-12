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Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,11%)
Il Nikkei 225 prende il via a 61.183,38 punti
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12 novembre 2026 - 01.31
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Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto -0,11%, a quota 61.183,38 in apertura.
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