Milano 11-nov
51.947 +0,37%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 11-nov
10.835 +0,78%
Francoforte 11-nov
26.663 +1,20%

Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,11%)

Il Nikkei 225 prende il via a 61.183,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,11%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto -0,11%, a quota 61.183,38 in apertura.
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