Milano 10-nov
51.755 +0,69%
Nasdaq 10-nov
27.741 -0,60%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 10-nov
10.752 -0,29%
Francoforte 10-nov
26.347 +0,31%

Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,06%)

Il Nikkei 225 prende il via a 60.424,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,06%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto -0,06%, a quota 60.424,22 in apertura.
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