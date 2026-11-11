Milano
10-nov
51.755
+0,69%
Nasdaq
10-nov
27.741
-0,60%
Dow Jones
10-nov
52.232
-0,30%
Londra
10-nov
10.752
-0,29%
Francoforte
10-nov
26.347
+0,31%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 02.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,06%)
Borsa: Andamento laterale per Tokyo (-0,06%)
Il Nikkei 225 prende il via a 60.424,22 punti
In breve
,
Finanza
11 novembre 2026 - 01.31
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto -0,06%, a quota 60.424,22 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,21% alle 04:50
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,58% alle 08:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,22% alle 07:20
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,14% alle 08:20)
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,17% alle 07:20)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -5,05% alle 08:20
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,93% alle 07:20
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,71% alle 08:20
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -2,09% alle 07:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,61% alle 04:50
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto