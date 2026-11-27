New York: nuovo spunto rialzista per Amazon
(Teleborsa) - Bene il colosso dell'e-commerce, con un rialzo del 2,08%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amazon rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante delle vendite sul web, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 248,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 251,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 246,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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