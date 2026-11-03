New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce , che avanza bene del 2,20%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo del gigante delle vendite sul web evidenzia un declino dei corsi verso area 247,5 USD con prima area di resistenza vista a 252,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 244.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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