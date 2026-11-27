Nucleare, Pichetto: decreti attuativi della legge delega "fra una decina di giorni"

L'intervento all'assemblea nazionale dell'Anci.

(Teleborsa) - Le proposte di tutti i decreti attuativi della legge delega sul nucleare arriveranno "fra una decina di giorni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin all'Assemblea nazionale Anci. "Il processo è lungo. Noi abbiamo cominciato nel 2023 con un anno di studio, vorrei ricordare che era un tema dove c'era quasi un tacito divieto di parlarne", ha spiegato, ricordando che il ddl "è diventato legge delega il 15 di ottobre".

Cop: non è stato un fallimento totale Sul clima, Pichetto ha definito la Cop "un po' particolare, perché ha avuto tanto peso l'aspetto politico rispetto all'aspetto di merito". "Se siamo in tre, già a mettersi d'accordo in tre è difficile avere una posizione unanime. In 198 è ancor più difficile". Ha citato il "35x35", impegno a "un 35% di elettrificazione nel 2035", con scontri sulla "definizione". "È stato difficile avere un documento unico, ma i singoli documenti sono andati avanti. Non lo considererei un fallimento totale".

Energia: rinnovabili, costi e rischi geopolitici Sulle rinnovabili il ministro ha ricordato "circa 800 allacciamenti al giorno" e "circa 2 milioni e mezzo di produttori": nel 2026 hanno "già raggiunto il 42% del consumo". Le comunità energetiche sono "un viatico importante" per i piccoli Comuni, "un meccanismo che ha funzionato" e "una grande sperimentazione che deve diventare un qualcosa di continuativo": con lo scostamento di bilancio "una quota andrà destinata a questa iniziativa". Quanto agli aiuti sui costi dell'energia chiesti dai Comuni, "bisogna fare i conti con gli spazi disponibili nel bilancio dello Stato", ha osservato. "Serve quindi equilibrio".



Sul rischio di un allargamento del conflitto al Mediterraneo ha avvertito: "Può comportare anche il rischio di incidenti alle infrastrutture", ma "dal punto di vista quantitativo disponiamo degli stoccaggi più alti d'Europa", con "infrastrutture di approvvigionamento che funzionano".

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