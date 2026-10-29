Pichetto: "Neutralità tecnologica cruciale per decarbonizzazione"

Il Ministro partecipa oggi al Consiglio europeo per l'energia a Lussemburgo. fra i temi determinazione tariffe elettricità e tassazione

(Teleborsa) - La determinazione delle tariffe dell'energia elettrica e la tassazione saranno fra i temi chiave sul tavolo del Consiglio europeo dell'Energia, in programma oggi a Lussemburgo, cui partecipa anche il Ministro Gilberto Pichetto Fratin.



Dall'adeguamento delle tariffe elettriche alla tassazione I Ministri discuteranno la proposta di regolamento volta ad adeguare "alle esigenze future" la componente delle bollette che serve a remunerare i costi delle reti, mediante riduzione dei costi di sistema, e la promozione della digitalizzazione. Nel corso della riunione il dibattito verterà, in particolare sui principi di definizione delle tariffe e sulla tassazione dell’elettricità.



I Ministri discuteranno anche dei potenziali obiettivi di efficienza energetica, resilienza, interconnessioni ed elettrificazione, che dovranno essere integrati nel quadro post-2030, per l’allineamento all’obiettivo climatico per il 2040 e all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.



Infine i Ministri esamineranno le previsioni in materia di sicurezza energetica dell’UE per la prossima stagione invernale. La discussione affronterà le pressioni a breve termine sull’approvvigionamento e sui prezzi dovute alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ed al conflitto in Medio Oriente, ma anche sfide più a lungo termine, in particolare l’impatto dei cambiamenti climatici.



Prevista anche una colazione di lavoro informale dei Ministri dedicata agli investimenti per la transizione energetica.



Pichetto annuncia svolta Italia su nucleare e ribadisce principio neutralità

Nel frattempo, si è tenuta la consueta riunione dei ministri dei Paesi che partecipano all’Alleanza sul Nucleare. "Sosteniamo l’approccio del gruppo dell’Alleanza sul Nucleare che si basa sul principio di neutralità tecnologica che permette agli Stati membri di valorizzare il proprio mix energetico e di scegliere un percorso di decarbonizzazione che rifletta le specificità dei propri sistemi energetici nazionali", ha affermato Pichetto.



"Sono lieto di potervi comunicare - ha annunciato il ministro - che in Italia lo scorso 15 ottobre è entrata in vigore la legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Sono attualmente in fase di predisposizione i decreti legislativi attuativi, finalizzati a definire un quadro normativo organico per l’eventuale sviluppo dell’energia nucleare in Italia".



Il ministro ha ribadito "l’importanza dell’elettrificazione come asse portante della decarbonizzazione", ricordando al contempo "il contributo di idrogeno, gas rinnovabili, biocarburanti, cattura e stoccaggio del carbonio, tutti settori in cui l’italia sta sperimentando ed investendo”.

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