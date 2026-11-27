Open Fiber: oltre 160 milioni investiti per accelerare la digitalizzazione dell’Abruzzo

(Teleborsa) - Le infrastrutture digitali rappresentano oggi uno dei principali fattori abilitanti per la competitività dell’Abruzzo, l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di nuovi servizi per cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni. È il messaggio che Open Fiber ha condiviso oggi a SMAU Abruzzo, portando la propria esperienza nella realizzazione di reti in fibra ottica FTTH e nello sviluppo di progetti innovativi capaci di generare valore per l’ecosistema economico e tecnologico della regione.



Tra questi, figura l’Edge Data Center di San Giovanni Teatino (Chieti), uno dei primi nodi del piano nazionale di Edge Computing di Open Fiber. Integrato con la rete FTTH e connesso ai principali Internet Exchange Point nazionali, consente di elaborare i dati più vicino a imprese e utenti, abilitando servizi avanzati basati su intelligenza artificiale, IoT e 5G e rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come hub digitale del Centro Italia. La rete in FTTH è un’infrastruttura strategica e abilitante anche per servizi di Smart City in grado di accompagnare i Comuni nei percorsi di trasformazione digitale, rendendo possibile lo sviluppo di servizi urbani intelligenti, una gestione più efficiente del territorio e una migliore qualità della vita per cittadini e comunità.



"L'innovazione nasce dalle connessioni e le connessioni hanno bisogno di reti moderne, affidabili e capaci di sostenere la crescita delle comunità. Stiamo creando le condizioni affinché i dati, i servizi e le opportunità restino sempre più vicini al territorio, favorendo competitività, attrazione di investimenti e sviluppo di nuove competenze", ha affermato Maria Rosa Gatti (Business Development Direzione Commerciale di Open Fiber), intervenuta al live show ‘Abruzzo che innova: crescita, attrattività e nuove prospettive’.



Attraverso il fiber sensing, inoltre, Open Fiber ha sperimentato nell’ambito del progetto MEGLIO l’utilizzo della fibra ottica come rete di sensori per il monitoraggio del territorio. La sperimentazione, realizzata su 40 chilometri di rete tra Teramo e Ascoli Piceno, contribuisce oggi al progetto europeo SENSEI per lo sviluppo di nuove soluzioni di monitoraggio sismico.



Negli ultimi anni Open Fiber ha investito in Abruzzo oltre 160 milioni di euro, portando la rete FTTH nelle principali città con fondi privati e in174 Comuni delle aree interne attraverso il Piano Banda Ultra Larga. L’infrastruttura, estesa per oltre 4.500 chilometri, raggiunge complessivamente più di 420mila unità immobiliari, rappresentando uno dei principali interventi di digitalizzazione realizzati nella regione.



"Oggi una rete digitale affidabile è un fattore decisivo per attrarre imprese e investimenti, soprattutto nelle aree interne, che grazie alla fibra FTTH possono competere con i grandi centri urbani. In questo percorso, Open Fiber ha trovato nei Comuni abruzzesi e nelle istituzioni regionali interlocutori attenti al valore della connettività come leva di sviluppo per l’intero territorio", ha affermato Francesca Aragona (Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber), intervenuta alla tavola rotonda ‘Nuove tecnologie e digitalizzazione per imprese più forti e competitive’.



Recenti studi economici evidenziano infatti che ogni euro investito nelle reti in fibra ottica genera un ritorno complessivo pari a 4,4 euro di PIL, mentre le imprese connesse in FTTH registrano performance superiori del 20 per cento in termini di crescita, occupazione e propensione all’innovazione rispetto a quelle che utilizzano tecnologie di connettività meno avanzate.





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