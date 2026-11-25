Open Fiber, la fibra ottica accelera la trasformazione digitale dei territori italiani

Scuola, sanità, turismo e servizi pubblici smart

(Teleborsa) - La digitalizzazione è un processo inclusivo che coinvolge grandi aree metropolitane e zone più remote d’Italia. Dalle montagne dell’Abruzzo ai piccoli borghi del Polesine, dai centri storici della Toscana alle scuole di Milano, passando per le aree interne della Sicilia e della Campania, la trasformazione tecnologica assume forme diverse ma accomunate da un elemento fondamentale: la disponibilità di infrastrutture digitali capaci di abilitare nuovi servizi e nuove opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni locali.



Le esperienze raccolte da Open Fiber e presentate in occasione della 43ª Assemblea annuale di ANCI in corso a Verona raccontano proprio questo: territori e amministrazioni locali che, pur diversi per dimensioni e caratteristiche, contribuiscono a costruire un Paese più connesso, inclusivo e competitivo. La fibra ottica non rappresenta soltanto un’infrastruttura tecnologica, ma una piattaforma abilitante per servizi innovativi che incidono concretamente sulla qualità della vita delle persone e sull’efficienza delle amministrazioni.



A San Bellino (Rovigo) il progetto Bellina sperimenta un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione grazie all’intelligenza artificiale applicata ai servizi comunali, consentendo di ottenere informazioni e avviare pratiche attraverso un’interfaccia semplice e naturale. Un modello pensato per essere replicato in migliaia di piccoli comuni italiani.



A Inverno e Monteleone, in provincia di Pavia, la connettività ultrabroadband ha consentito la digitalizzazione dei processi amministrativi attraverso cloud e intelligenza artificiale, favorendo al tempo stesso l’insediamento di nuove attività professionali e la rigenerazione di edifici pubblici inutilizzati.



La trasformazione digitale produce effetti rilevanti anche sul fronte della salute. A Eboli (Salerno), grazie all’Ambulatorio Virtuale di Comunità e alla Clinica Virtuale del Sonno, la telemedicina sta portando servizi specialistici più vicino ai cittadini. Un’esperienza che trova un parallelo a Vizzini, in provincia di Catania, dove la farmacia del paese è diventata un presidio di sanità digitale capace di offrire televisite, follow up e altri servizi sanitari senza obbligare i cittadini a spostarsi verso i grandi centri urbani.



Anche il mondo dell’istruzione è protagonista di questo cambiamento. Nell’Istituto La Salle del quartiere Crescenzago, a Milano, la rete FTTH supporta piattaforme educative, registri elettronici, strumenti di collaborazione e nuovi modelli didattici, contribuendo a rendere più efficiente e inclusiva l’esperienza scolastica.



Nei borghi italiani, inoltre, la connettività è diventata un alleato della valorizzazione territoriale. A San Leo (Rimini) la fibra ottica supporta nuovi modelli di ospitalità, la digitalizzazione del patrimonio culturale e l’attrazione di professionisti che lavorano da remoto. A Campo di Giove, nel cuore della Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo, la fibra ottica FTTH di Open Fiber rappresenta uno strumento per contrastare l’isolamento geografico e favorire la permanenza di cittadini, professionisti, imprese e nuove famiglie nelle aree montane.



Tra le esperienze più avanzate emerge quella di Pitigliano, in provincia di Grosseto, vero e proprio modello di innovazione digitale applicata ai territori. Grazie alla collaborazione tra amministrazione locale, istituti di ricerca e Open Fiber, il borgo toscano ha sviluppato servizi di monitoraggio ambientale, gestione dei flussi turistici, tutela del territorio e supporto alla protezione civile, dimostrando come le reti ultraveloci possano diventare il punto di partenza per ecosistemi digitali ad alto impatto sociale ed economico.



"Le esperienze che presentiamo ad ANCI raccontano un’Italia che innova partendo dai territori. Dai piccoli borghi alle città, dalla scuola alla sanità, dal turismo alla pubblica amministrazione, la trasformazione digitale prende forma attraverso servizi concreti che migliorano la vita delle persone e rafforzano la competitività delle comunità. La fibra ottica non è il punto di arrivo, ma la base su cui costruire nuovi modelli di sviluppo, inclusione e crescita per il Paese. Open Fiber mette, inoltre, a disposizione delle amministrazioni locali esperienze e professionalità per supportarle in questo percorso", dichiara Paola Martinez, Responsabile Affari Istituzionali territoriali di Open Fiber.



Le storie provenienti da territori diversi per dimensioni, geografia e vocazione economica dimostrano che la digitalizzazione può essere un fattore di coesione nazionale. Quando sono disponibili infrastrutture adeguate, un piccolo comune montano può offrire servizi comparabili a quelli di una grande città, una scuola può innovare i propri percorsi educativi, una farmacia può diventare un presidio di telemedicina e un borgo storico può attrarre nuovi flussi turistici e professionali. È in questa capacità di mettere in rete persone, servizi e opportunità che si misura il contributo della trasformazione digitale alla crescita dell’Italia.

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