CITYVISION: la fibra di Open Fiber al servizio della rigenerazione urbana

Riccardo Passantino (Open Fiber): “Il digitale restituisce ai territori una funzione e un futuro”

(Teleborsa) - Ripensare le città per rispondere ai bisogni delle persone: questo il tema di Cityvision Cuneo, a cui Open Fiber ha partecipato portando il proprio contributo al tavolo di discussione "La città possibile: reinventare spazi, luoghi e comunità".



"La rigenerazione urbana non consiste semplicemente nel recuperare dei luoghi. Consiste nel restituire ai luoghi una funzione e un futuro. Il digitale è ciò che rende possibile questa trasformazione, sia per le grandi città, sia per i piccoli comuni. – queste le parole di Riccardo Passantino, Responsabile Affari Istituzionali Area Nord-Ovest di Open Fiber – In particolar modo, la connettività in fibra ottica abilita una serie di servizi in grado di migliorare la vita dei cittadini. Penso al monitoraggio ambientale, ad esempio con il Fiber Sensing, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione del patrimonio culturale locale. Sono solo alcune delle iniziative introdotte a Pitigliano, primo esempio di smart village, ma replicabili in ogni comune italiano."



Open Fiber ha operato in Piemonte in qualità di concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia (Piano BUL, Banda Ultra Larga) per la copertura delle "aree bianche", zone rurali e periferiche dove nessun operatore aveva manifestato interesse a investire. L’infrastruttura dell’azienda si estende anche in diversi centri urbani ad alta densità di popolazione ("aree nere"). In 1106 comuni, quasi 1,6 milioni di unità immobiliari sono raggiunte dalla rete dell’azienda, con più di 345.000 clienti già attivi.

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