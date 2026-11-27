Piazza Affari: brillante l'andamento di Stellantis

(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,73%, rispetto a -1,84% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,56 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,614. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,668.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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