Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol
(Teleborsa) - Bene il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con un rialzo del 2,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unipol più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della società finanziaria e assicurativa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25,69 Euro. Supporto visto a quota 25,16. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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