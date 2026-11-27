Piazza Affari: positiva la giornata per Tenaris

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che avanza bene del 2,05%.



L'andamento di Tenaris nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26 Euro. Supporto stimato a 25,66. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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