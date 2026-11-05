Milano 13:12
51.216 +0,36%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 13:12
10.905 +0,70%
Francoforte 13:12
26.624 +0,70%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia l'ascesa Tenaris
Protagonista il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,66%.
Condividi
```