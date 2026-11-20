Piazza Affari: andamento negativo per Tenaris

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che passa di mano con un calo del 3,20%.



L'andamento di Tenaris nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' azienda che opera nel settore siderurgico . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tenaris evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,03 Euro. Primo supporto a 25,51. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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