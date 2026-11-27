Piazza Affari: risultato positivo per Saipem

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , con una variazione percentuale del 2,75%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,627 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,522. L'equilibrata forza rialzista della società ingegneristica italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,732.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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