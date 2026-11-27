Piazza Affari: scambi al rialzo per Gens Aurea

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi , che lievita del 2,89%.



Lo scenario su base settimanale di Gens Aurea rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di gioielleria e oro da investimento , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,16 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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