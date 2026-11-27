Piazza Affari: scambi al rialzo per Gens Aurea
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi, che lievita del 2,89%.
Lo scenario su base settimanale di Gens Aurea rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di gioielleria e oro da investimento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,16 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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