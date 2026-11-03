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Piazza Affari: brillante l'andamento di Gens Aurea

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Gens Aurea
Apprezzabile rialzo per il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi, in guadagno del 3,46% sui valori precedenti.
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