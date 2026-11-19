Piazza Affari: brusca correzione per Gens Aurea

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi , che tratta in perdita dell'8,68% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Gens Aurea è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,71 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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