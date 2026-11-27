Piazza Affari: scambi al rialzo per Safilo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo della big dell'occhialeria, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,227 Euro e supporto a 2,191. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,263.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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