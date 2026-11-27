Piazza Affari: scambi al rialzo per Safilo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista , che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo della big dell'occhialeria , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,227 Euro e supporto a 2,191. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,263.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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