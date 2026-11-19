Piazza Affari: scambi in positivo per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Safilo . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,308 Euro. Primo supporto a 2,252. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,218.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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