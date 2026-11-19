Piazza Affari: scambi in positivo per Safilo
(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Safilo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Safilo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,308 Euro. Primo supporto a 2,252. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,218.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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